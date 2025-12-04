La popstar celebra il suo album più visionario con “Bedtime Stories – The Untold Chapter”: otto tracce inedite, versioni alternative e un’edizione deluxe da collezione

Un anniversario iconico: Madonna riapre il cassetto dei ricordi

Madonna torna a sorprendere i fan celebrando i 30 anni di Bedtime Stories, uno degli album più audaci e sperimentali della sua carriera. Per l’occasione la popstar pubblica “Bedtime Stories – The Untold Chapter”, un EP di otto brani che svela un mondo nascosto fatto di demo, versioni alternative e tracce mai pubblicate prima.

“The Untold Chapter”: il nuovo EP che riscrive la storia

Il nuovo progetto non è una semplice raccolta, ma un vero e proprio viaggio dietro le quinte della creazione dell’album del 1994. Le otto tracce raccontano l’evoluzione del sound R&B che aveva caratterizzato Bedtime Stories, mostrando la fase embrionale delle canzoni e il loro progressivo trasformarsi in hit.

Vinile, digitale e collector edition: tutte le versioni disponibili

L’EP arriva in vinile nero a tiratura limitata e in formato digitale. Chi acquista dal sito ufficiale ottiene anche un set di cartoline esclusive pensate per i collezionisti.

Disponibile anche una deluxe edition a due CD, che include l’album originale e l’EP, più un booklet da 20 pagine con foto, illustrazioni e testi restaurati.

Il lavoro con Stuart Price e le immagini inedite di Paolo Roversi

Per creare un progetto coerente, Madonna ha richiamato al lavoro Stuart Price, produttore di Confessions on a Dance Floor. Insieme hanno remixato, sistemato e rielaborato materiali d’archivio dando forma a un nuovo capitolo sonoro.

L’artwork, elegantissimo, si basa su scatti inediti del 1994 firmati da Paolo Roversi, lo stesso shooting che aveva ispirato il singolo Bedtime Story.

Un album che ha cambiato le regole del pop

Pubblicato nel 1994, Bedtime Stories segnò una svolta per Madonna: un disco visionario, raffinato, profondamente influenzato dall’R&B e capace di conquistare il pubblico mondiale. Con oltre 7 milioni di copie vendute, contiene alcuni dei suoi brani più amati, come “Take a Bow”, “Secret” e “Human Nature”.