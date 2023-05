NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2023

L’esibizione di Angelina Mango a Viva Rai 2

È un periodo pieno di soddisfazioni questo per Angelina Mango. La giovane cantante, dopo aver vinto il circuito canto di Amici 22, ha rilasciato il suo nuovo EP, Voglia di Vivere, che sta già scalando le classifiche. In queste ore come se non bastasse proprio la canzone omonima ha superato i 5 milioni di stream su Spotify, confermandosi come uno dei brani più ascoltati del momento. Contemporaneamente Angelina è partita per il suo primo tour instore, che la sta portando in giro per tutta Italia per incontrare i suoi fan.

La Mango per di più sta anche rilasciando interviste su interviste, e solo questa mattina l’ex allieva del talent show è arrivata per la prima volta a Viva Rai 2. Per l’occasione Angelina si è esibita anche sulle note di Ci Pensiamo Domani, il suo nuovo singolo che ha già conquistato il cuore del pubblico. Ecco il video della performance:

Ci pensiamo domani, ma noi cantiamo oggi con Angelina Mango a #VivaRai2! 🔥 pic.twitter.com/5n2xdGoSrx — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) May 23, 2023

Nel mentre in questi giorni Angelina Mango ha parlato della sua esperienza all’interno della scuola di Amici 22, facendo anche una rivelazione. La cantante infatti ha ammesso di non aver mai pensato di vincere il programma, essendo certa della vittoria di Mattia Zenzola. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“È stata una esperienza catartica. Dal punto di vista mentale sono cambiata. Mi sono ritrovata in situazioni più grandi di me e a dover gestire tante cose. Ho imparato tante cose e questo disco è la rappresentazione materiale di ciò che ho vissuto. Se pensavo di vincere? No, assolutamente perché pensavo avrebbe vinto Mattia e me lo sentivo. So che sembrerà falso, ma è vero. Lui ha lottato per tanto tempo per questa esperienza ed ero tanto contenta per lui. Penso di aver vinto lo stesso, sono soddisfatta di quello che ho fatto”.