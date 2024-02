Sanremo

Vincenzo Chianese | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Questa sera Mahmood ha infiammato l’Ariston. A non passare inosservate sono state però le collane indossate dal cantante

Questa sera in occasione della finale del Festival di Sanremo 2024 Mahmood ha conquistato il pubblico con un’esibizione mozzafiato. A non passare inosservato però è stato l’esorbitante costo delle collane indossate dal cantante.

Il costo delle collane di Mahmood

Siamo entrati nel pieno della finale di Sanremo 2024 e stasera scopriremo chi sarà a vincere la kermesse musicale. Nel mentre uno dei Big che più hanno conquistato il pubblico è stato Mahmood, che con la sua Tuta Gold sta facendo ballare e cantare tutti i fan e non solo. Il brano infatti sta già scalando le classifiche e senza dubbio nei giorni a venire raggiungerà numerosi traguardi.

Stasera intanto, proprio in occasione del Festival della canzone italiana, l’artista è tornato sul palco dell’Ariston per riproporre nuovamente la sua Tuta Gold e naturalmente la sua esibizione ha infiammato l’intero teatro, i telespettatori e anche il web. Tuttavia agli occhi attenti del pubblico non è sfuggito un dettaglio.

Proprio per la finale di Sanremo 2024, Mahmood ha indossato delle collane che hanno immediatamente attirato l’attenzione. Si tratta di due gioielli di Cartier che hanno tuttavia un costo da capogiro. Le due collane hanno infatti un prezzo di €9,300 e €23,800.

Nonostante l’esorbitante costo, i due gioielli del cantante hanno conquistato il web. Il pubblico intanto si chiede cosa accadrà stasera e se Alessandro riuscirà a conquistare la Top 5.