Nemmeno Mahmood sarà sul palco del Concerto di Capodanno a Roma. Il cantante si è schierato dalla parte di Tony Effe: “Speravo di leggere una notizia diversa. Ritengo sia una forma di censura”.

Mahmood difende Tony Effe

Non ci sarà nemmeno Mahmood al Concerto di Capodanno di Roma il 31 dicembre al Circo Massimo. Dopo l’esclusione di Tony Effe dall’evento, anche il suo collega ha deciso di defilarsi, con un comunicato pubblicato tra le storie di Instagram.

Per chi non lo sapesse il rapper era stato invitato dal sindaco Roberto Gualtieri per salire sul palco del live di fine anno, ma la sua proposta non sembra aver trovato gradimenti, tant’è che gli è stato chiesto espressamente di ritirare la partecipazione di Tony Effe. Il motivo è legato ad alcuni dei suoi testi, considerati “sessisti” e sopra le righe. Così è stato secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale dello staff del cantante e l’intervento della fidanzata dell’artista sui social. Ma non è finita qui. Mahmood, tra i presenti al Concerto, ha deciso fare un passo indietro.

Il cantante infatti sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che non parteciperà alla serata perché convinto si tratti di censura. Ecco le parole riportate da Mahmood:

“Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno nella Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura”, ha scritto Mahmood.

La storia Instagram di Mahmood

Questa dunque la decisione presa dal cantante, a seguito dei recenti eventi e non sembra essere intenzionato ad alcun ripensamento. Dunque Roma dovrà fare a meno non solo di Tony Effe, ma anche di Mahmood a quanto pare.