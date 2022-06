Mahmood finisce nelle Instagram stories di Dua Lipa: ecco perché

Nelle storie Instagram di Dua Lipa è apparso Mahmood. Per quale motivo? Si tratta di un vento musicale che non potete perdervi.

Mahmood nelle storie Instagram di Dua Lipa

Momento di sorpresa oggi quando i fan di Dua Lipa hanno guardato le storie del suo profilo Instagram e si sono ritrovati la faccia di Mahmood. Cosa significa? Collaborazione? Sostegno per la musica che il cantante italiano fa? Sicuramente lei apprezza molto il vincitore (insieme a Blanco) del Festival di Sanremo 2022 e questo apprezzamento è legato al vero motivo per cui è nelle sue storie social.

La cantante, infatti, ha ripubblicato il post del Sunny Hill Festival in cui viene annunciato Mahmood tra gli ospiti che saliranno sul palco dal 4 al 7 agosto 2022. E non è un caso che proprio lei ricondivida questo evento, poiché ad organizzarlo è Dua Lipa con suo padre Dukagjin.

Cos’è il Sunny Hill Festival? Si tratta di un festival musicale internazione annuale che viene svolto a Pristina, in Kosovo. Ed è organizzato dalla cantante e da suo padre. La prima edizione risale al 2018 ed è durata tre giorni (dal 10 al 12 agosto) e vi hanno partecipato più di 18 mila persone. Si è svolto anche nel 2019, mentre le edizione del 2020 e del 2021 sono purtroppo saltate a causa della pandemia del Covid.

Quest’anno il Sunny Hill Festival torna con ben un giorno in più e avrà tantissimi artisiti internazionali. Mahmood è solo l’ultimo annunciato, ma ci sono davvero tantissimi artisti da ogni parte del mondo. Troviamo, ad esempio, Burak, Elvana, Diplo, Aj Tracey e Skepta. Ma ci saranno nuovi annunci nei prossimi giorni. I biglietti sono in vendita, anche se ce ne sono rimasti pochi. Inoltre potete trovare tutte le informazioni sul profilo Instagram dell’evento.

Per chi fosse interessato, è davvero un’ottima occasione per ascoltare tanta bella musica e conoscere anche nuovi artisti. E finalmente si può tornare a vivere questi eventi musicali che sono mancati per troppo tempo.

