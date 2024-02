NEWS

Andrea Sanna | 14 Febbraio 2024

Grande Fratello

Che cosa succederà questa sera al GF? Ecco anticipazioni e news sul Grande Fratello in vista della puntata di oggi 14 febbraio 2024: dall’uscita temporanea di Garibaldi al ritorno di Mirko e non solo, liti, nomination e molto molto altro!

Anticipazione Grande Fratello

Stasera al Grande Fratello come svelato dalle anticipazioni si farà senza dubbio luce sull’uscita momentanea di Garibaldi dalla Casa per accertamenti medici. Già nelle scorse settimane il ragazzo era stato male. Questa sera ne sapremo di più. Lo stesso è stato protagonista anche di un nuovo diverbio con Beatrice prima dell’accaduto.

Stasera nella Casa del Grande Fratello, come rivelato dalle anticipazioni, si tornerà a parlare di Mirko e Perla. L’ex gieffino tornerà per il giorno di San Valentino in qualità di ospite e ci resterà per qualche giorno. Come reagirà Perla? E gli altri inquilini?

L’uscita di scena di Vittorio dalla Casa ha scaturito una serie di liti, come ricordano le anticipazioni del Grande Fratello. Beatrice è stata accusata di essere l’artefice di questa eliminazione da parte di alcuni compagni d’avventura. Lei si è difesa e in Casa ne è nato il putiferio tra discussioni e nomination. L’eliminazione di Vittorio ha suscitato anche le lacrime di Greta.

Confronto anche tra Marco e Sergio e le considerazioni dei concorrenti sulla nomination di quest’ultimo.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello 2023

Tra le altre news di questa ultim’ora del Grande Fratello, secondo le anticipazioni, ci sarebbero anche gli screzi tra Stefano e Paolo. Quest’ultimo si sarebbe risentito del fatto che lo stilista avrebbe apostrofato Letizia come “falsa”. E questo ne ha scaturito una lite tra le parti.

Non sono mancati confronti anche tra i neo entrati Simona e Alessio e tra questi e alcuni dei concorrenti “veterani” e non.

Tra le altre notizie arriverà Edoardo, il fidanzato di Anita per farle una sorpresa. E a proposito di sorprese ce ne sarà una altrettanto romantica per Paolo e Letizia.

Mentre tra i momenti divertenti segnaliamo il gioco del bacio con il Mikado e la festa in maschera dedicata al Carnevale. Stasera poi non mancheranno le consuete nomination, chi finirà al prossimo televoto eliminatorio?

Anticipazioni Grande Fratello e percentuali sondaggi

Dopo le news e anticipazioni del Grande Fratello, i sondaggi cosa dicono? Questa ultim’ora rivela le percentuali del sondaggio lanciato da Novella2000.it nelle scorse ore, in vista della puntata di stasera.

Al televoto troviamo Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele. Tra loro il meno votato andrà al prossimo eliminatorio. Ad avere la meglio è ancora l’attrice che ha accumulato il 53%, seguita dal judoka al 31% e lo stilista fermo al 16%. Se così fosse dunque Stefano andrà al televoto eliminatorio di lunedì prossimo.

Si tratta chiaramente di un sondaggio e la verità la scopriremo solo durante la puntata di stasera.

È ancora in corso, invece, la votazione per il preferito della settimana, che potete trovare CLICCANDO QUI.

La puntata del Grande Fratello stasera a che ora inizia?

Questa sera a che ora inizia la puntata del Grande Fratello? Stasera la trasmissione ha inizio alle ore 21:35 minuto più minuto meno. Prima ci saranno le anticipazioni del Grande Fratello, dove Signorini comunicherà i temi della puntata e poi si comincerà ufficialmente.

Dove e quando va in onda il Grande Fratello

Ma quando va in onda il Grande Fratello e dove lo possiamo vedere? Il reality va in onda il lunedì e mercoledì in prime time su Canale 5.

La trasmissione però è possibile seguirla non soltanto su Canale 5. A disposizione anche Mediaset Extra, la piattaforma di Mediaset Infinity (sito, app e smart TV) e il sito ufficiale del programma. Tutte le live quotidiane prendono il via alle 09:00 e si concludono alle ore 02:00. Durante il giorno della puntata si protrae alle 03:00.

Le strisce quotidiane del GF invece possiamo vederle su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Si comincia con questi orari: dal lunedì al venerdì alle 10:57 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1. Poi alle 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:50 su Rete 4. Mentre sabato e domenica il Grande Fratello abbiamo modo di vederlo alle 12:20 e alle 18:15 su Italia 1 e alle 11:50 e 18:50 su Rete 4.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello?

L’avventura dei concorrenti del Grande Fratello prosegue spedita, ma chi sono i protagonisti ancora in gioco. Ecco l’elenco delle donne della Casa: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Perla Vatiero, Rosy Chin e Simona Tagli.

Tra gli uomini: Alessio Falsone, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

Chi sono i concorrenti eliminati dal Grande Fratello? Eccoli in ordine di uscita: Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli. Segnaliamo ancora Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Sara Ricci. Infine tra gli ultimi: Rosanna Fratello, Monia La Ferrera e Vittorio Menozzi.

C’è anche chi ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello come: Heidi Baci (ora al GF Vip 3 in Albania), Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer e Marina Fiordaliso.

News e anticipazioni del Grande Fratello in vista di stasera le conosciamo. Attendiamo quindi di scoprire cosa succederà!