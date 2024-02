La rivincita di Mahmood: “Tuta Gold” si piazza al primo posto in classifica superando la Top 3 di Sanremo

Sanremo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2024

Mahmood si è piazzato al primo posto della classifica giornaliera di Spotify superando anche la vincitrice Angelina, Geolier e Annalisa.

Il primo posto di Mahmood in classifica

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango grazie a “La noia” seguita da Geolier e Annalisa. In Top 5 abbiamo visto anche Ghali e Irama, mentre solo al sesto pesto si è fermato Mahmood con “Tuta Gold“. Un vero colpo al cuore per tutti i fan del cantante, i quali avrebbero messo la mano sul fuoco che la canzone avrebbe guadagnato un posto tra i primi cinque classificati.

E invece così non è stato e l’artista si è dovuto fermare a un passo da questo traguardo. Tuttavia Alessandro, questo il suo nome di battesimo, può ritenersi soddisfatto perché in radio e sui social sembra spopolare il suo brano. In tantissimi si dicono “ossessionati” dal singolo e hanno deciso di imparare il balletto per replicarlo su TikTok e Instagram.

In queste ore, inoltre, è stata pubblicata la classifica giornaliera di Spotify all’interno della quale notiamo una particolarità. “Tuta Gold” di Mahmood si è posizionata al primo posto superando persino la Top 3 del Festival di Sanremo 2024. Nell’ordine alle sue spalle troviamo Geolier, Annalisa e Angelina: in tal modo supera il rapper italiano diventando la canzone italiana più ascoltata al mondo.

Mahmood al primo posto su Spotify: supera la Top 3 di Sanremo 2024

Vedremo nei prossimi giorni riuscirà a mantenere saldo il suo posto con il maggior numero di stream rispetto agli altri artisti. Nel momento in cui la foto è stata pubblicata il totale per Mahmood era di 2.169.950, mentre Geolier era a 2.058.708. Annalisa aveva ottenuto 1.522.367 e Angelina 1.480.069 stream.

Continuate a seguirci per tutti gli eventuali cambiamenti che potrebbe subire la classifica prossimamente.