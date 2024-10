Mancano ancora diverse settimane all’annuncio ufficiale dei Big di Sanremo 2025. Tuttavia in queste sono emersi nuovi rumor sui possibili cantanti in gara e si parla anche dell’arrivo di Elodie e Gaia.

I nuovi rumor sui Big di Sanremo 2025

Mancano ancora diversi mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2025, tuttavia i preparativi sono già in corso. Già da qualche settimana infatti Carlo Conti, che quest’anno tornerà come conduttore e direttore artistico, ha iniziato a lavorare alla prossima edizione della kermesse e senza dubbio non mancheranno le sorprese. Attualmente il presentatore sta ascoltando con attenzione tutti i brani che stanno arrivando e il prossimo dicembre annuncerà i Big che saliranno sul palco dell’Ariston.

In rete naturalmente non mancano le indiscrezioni e solo di recente sono spuntati i nomi di alcuni possibili artisti che potrebbero prendere parte al Festival della canzone italiana. Poco fa come se non bastasse sono emersi nuovi rumor sul cast di Big e le indiscrezioni stanno già facendo discutere.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Gabriele entra in crisi e abbandona la scuola

Secondo Giuseppe Candela infatti Al Bano starebbe spingendo per partecipare a Sanremo 2025. Stando a quanto riportato, Conti sarebbe più che propenso di accogliere il celebre cantante, tuttavia starebbe valutando l’ipotesi di averlo in gara insieme all’ex moglie Romina Power. Quest’ultima però dal suo canto sarebbe molto dubbiosa e in queste settimane starebbe valutando il da farsi. Ma non è ancora finita. Pare infatti che Carlo sognerebbe anche una reunion degli 883 sul palco dell’Ariston. Sarebbero invece quasi certe le presenze di Elodie e Gaia.

Precisiamo però che al momento si tratta solo di voci di corridoio e non sappiamo con certezza chi saranno i Big che prenderanno parte al Festival. Non resta dunque che attendere il prossimo dicembre per scoprire chi saranno i cantanti che entreranno a far parte del cast della nuova edizione della kermesse musicale.