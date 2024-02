NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2024

Belen Rodriguez

In questi giorni si è mormorato che Belen Rodriguez, a seguito della rottura con Elio Lorenzoni, abbia un nuovo fidanzato. Nelle ultime ore così sembrerebbe che i due si siano mostrati per la prima volta insieme sui social.

Belen Rodriguez col nuovo presunto fidanzato

In questi giorni si sta parlando molto di Belen Rodriguez. Negli ultimi mesi, come tutti ben sappiamo, la showgirl argentina ha iniziato una relazione con Elio Lorenzoni, che fin dal primo momento è apparsa più seria del previsto. I due infatti, dopo essersi mostrati spesso insieme sui social affiatati e innamorati, hanno anche fatto intendere di voler compiere il grande passo e di pensare già al matrimonio. La stessa Belen, ospite a Domenica In, ha confidato a Mara Venier la volontà di sposare Elio e in molti così hanno iniziato a fare il tifo per questa coppia.

A un tratto però le cose sono precipitate e la storia d’amore tra la Rodriguez e Lorenzoni è giunta al capolinea. Ancora oggi tuttavia non sappiamo cosa sia accaduto tra i due e quali siano state le cause dell’allontanamento. La conduttrice infatti ha preferito rimanere in silenzio e nonostante le mille domande del web ha deciso di andare avanti per la sua strada.

Di recente tuttavia si mormora che Belen Rodriguez abbia un nuovo fidanzato. La showgirl è stata infatti avvistata a casa del suo ex compagno Bruno Cerella e così a quel punto si è ipotizzato a un ritorno di fiamma tra i due. Ma non è finita. In queste ore infatti Belen si è mostrata sui social con quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato. La Rodriguez ha postato una foto su Instagram in cui appare proprio insieme a Cerella e ad altri due amici e ovviamente lo scatto non è passato inosservato.

Attualmente però non sappiamo se tra Belen e Bruno sia scattato realmente il ritorno di fiamma o se tra loro ci sia solo una semplice amicizia. Di certo però a breve ne sapremo di più in merito.