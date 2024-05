Malgioglio tra i big del Sanremo di Carlo Conti? La risposta che forse non ci aspettavamo

Sanremo

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

Sanremo 2025

Cristiano Malgioglio è tornato a parlare della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo. Dopo il “no” ad Amadeus, ha svelato come risponderebbe se dovesse chiederglielo Carlo Conti. Anche in questo caso il giudice di Tale e Quale Show e Amici ha svelato cosa ne pensa.

Malgioglio a Sanremo? La risposta inaspettata

È ormai ufficiale da alcuni giorni che Carlo Conti sarà il conduttore del Festival di Sanremo per le prossime due edizioni. E mentre non mancano le voci sulla possibilità di vedere tra i co-conduttori Stefano De Martino e artisti che lanciano appelli su una ipotetica partecipazione, anche Cristiano Malgioglio ha detto la sua.

Già Amadeus aveva provato a portare il giudice di Amici 23 tra i concorrenti in gara alla kermesse canora, ma lui pare abbia rifiutato con una motivazione ben precisa: “Non me la sono sentita e ho preferito che la scelta ricadesse su un cantante giovane”, ha rivelato tra le colonne di AdnKronos.

Ma se adesso dovesse essere Carlo Conti a fargli la stessa domanda, come risponderebbe? Con il conduttore ha avuto modo di lavorare in diverse occasioni e, da settembre, lo rivedremo di nuovo a Tale e Quale Show: “Direi di ‘nì anche se come concorrente avrei troppa ansia”. QUesta la risposta da parte di Cristiano Malgioglio.

Tuttavia, il paroliere non chiude completamente all’opportunità di Sanremo, anzi. Preferirebbe piuttosto un ruolo come autore. Già ad Amici 23 aveva proposto alla cantante Martina di poterle scrivere un brano, come da lui stesso ricordato: “Preferirei scrivere una canzone. Ho già un pezzo molto bello e mi piacerebbe che l’interprete fosse Martina, la cantante uscita proprio da ‘Amici’. Penso abbia una voce bellissima e sarebbe perfetta per i miei testi”.

Al contempo Cristiano Malgioglio vorrebbe collaborare ance con l’interprete e cantante spagnola Monica Naranjo. Per ora dunque pensare a Sanremo c’è tempo, è ancora molto lontano e vuole dedicarsi alla sua carriera. Di recente è uscito il singolo “Fernando”, che non ama però chiamare tormentone. Nell’intervista con AdnKronos si è detto molto soddisfatto di questa canzone, dedicata a Cristiano Ronaldo.

Ora vedremo se Cristiano Malgioglio rientrerà nella lista dei papabili per il prossimo Sanremo e, se non dovesse partecipare da concorrente, chissà non possa farlo da autore!