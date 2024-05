Sanremo

Vincenzo Chianese | 24 Maggio 2024

Sanremo 2025

In queste ore un Big della musica italiana ha lanciato un appello a Carlo Conti per partecipare al Festival di Sanremo 2025

Carlo Conti è appena stato annunciato come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 e ha già ricevuto un appello da un celebre Big della musica italiana.

Un Big si candida per Sanremo 2025

Sono trascorse soltanto poche ore da quando Carlo Conti è stato annunciato come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 e 2026. Il presentatore così a breve inizierà a lavorare ufficialmente al regolamento della prossima edizione della kermesse musicale e ha già annunciato che ci saranno dei piccoli cambiamenti. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore a intervenire è stato un Big della musica italiana, che ha lanciato un appello al conduttore e si è candidato per prendere parte al cast del Festival. Di chi parliamo? Nientemeno che di Al Bano.

Il celebre e amato artista, nel corso di un’intervista per il nuovo numero del settimanale Gente, ha infatti ammesso che sogna di partecipare a Sanremo 2025. Ma non solo. Carrisi ha anche annunciato che, qualora dovesse riuscire a partecipare alla kermesse, sarebbe il suo ultimo Festival! Queste le dichiarazioni di Al Bano che in queste ore hanno fatto il giro del web:

“Sogno Sanremo 2025 in gara. Soffro di Sanremite acuta, una febbre che non passa, non ci posso fare nulla. Ne guarirei solo se potessi chiudere la mia carriera festivaliera partecipando alla gara canora. Un’ultima volta, poi basta. Sazio, appagato, terminerei così il mio percorso sanremese“.

Cosa accadrà dunque? Carlo Conti accoglierà la richiesta di Al Bano di partecipare al Festival di Sanremo 2025? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre il conduttore per i prossimi due anni sarà totalmente coinvolto nella kermesse musicale e senza dubbio le aspettative non saranno deluse. A Carlo dunque facciamo un enorme in bocca al lupo, certi che svolgerà un lavoro impeccabile.