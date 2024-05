Sanremo

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2024

Sanremo 2025

Questa mattina è stato annunciato ufficialmente che Carlo Conti sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 e 2026. Arriva così la reazione di Amadeus.

La telefonata tra Carlo Conti e Amadeus

Finalmente è arrivata l’ufficialità che tutti stavamo aspettando! Carlo Conti sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 e 2026. L’annuncio è giunto questa mattina durante il TG1 delle 8.00 e lo stesso presentatore si è collegato con il notiziario per confermare la notizia. Ovviamente in rete si sta già parlando del ritorno di Conti al Festival e senza dubbio nei prossimi mesi si discuterà molto della nuova edizione della kermesse musicale. Carlo intanto ha già dato alcune anticipazioni su quello che accadrà e ha svelato che al suo fianco non ci saranno gli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, come si mormorava in rete da giorni.

In attesa del regolamento, che verrà stilato dal conduttore nei prossimi giorni, sempre questa mattina, a seguito del fatidico annuncio, pare sia arrivata anche la reazione di Amadeus. Ma scopriamo cosa sarebbe accaduto. Come rivela Adnkronos il presentatore, che dopo 5 Festival di grande successo ha deciso di dedicarsi ad altri progetti, avrebbe inviato un messaggio al collega e amico. Ma non solo.

A quel punto pare che Carlo Conti abbia richiamato Amadeus e che tra i due ci sia stata “una telefonata affettuosa”. L’ex direttore artistico avrebbe fatto il suo in bocca al lupo al suo successore, segno che tra i due c’è grande stima e affetto.

Insomma non resta che attendere per scoprire come il nuovo conduttore del Festival di Sanremo stupirà il pubblico. A Conti intanto facciamo un enorme in bocca al lupo, certi che le aspettative non verranno deluse. Inoltre restiamo in attesa di ulteriori news sulla nuova edizione della kermesse.