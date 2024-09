Come sta adesso Pamela Petrarolo? L’ex volto di Non è la Rai ha avuto un malore nella Casa del Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello si è verificato un attimo di paura quando Pamela Petrarolo ha avuto un malore. “Aiutatela, sta male”, hanno detto i suoi compagni. Vediamo come sta ora l’ex volto di Non è la Rai.

Il malore di Pamela Petrarolo

In un programma come il Grande Fratello in cui la diretta va in onda h24 e dunque tutto quello che succede è sotto gli occhi dei telespettatori, non è passato inosservato l’episodio delle ultime ore, con il malore accusato da Pamela Petrarolo.

L’ex volto di Non è la Rai non si è sentita bene nelle scorse ore, anche per per fortuna tutto si è risolto! Il fatto si è verificato ieri dopo pranzo, quando Shaila Gatta ha fatto distendere Pamela Petrarolo per un massaggio rilassante. Poco dopo la gieffina ha ammesso: “Sento che mi sta risalendo il pollo col riso”. Forse magari nella posizione assunta ha sentito un fastidio tale da provocargli questa reazione.

Tutti i compagni del Grande Fratello si sono preoccupati per lei, le hanno fatto sollevare le gambe in alto e le hanno fatto eseguire dei respiri. Da Shaila Gatta alle sue amiche di Non è la Rai per passare a tutti gli altri, si sono mostrati vicini a Pamela Petrarolo.

E io lo sapevo che si sarebbe sentita male, appena ha detto che "me sta a salì el pollo col riso"

Forza su Pamela #grandefratello pic.twitter.com/XxxI4RT6gc — Iaia Trilli 🍉❤️‍🩹 (@IaiaTrilli) September 24, 2024

Come sta Pamela adesso

Qualcuno dopo l’accaduto ha criticato Shaila Gatta di aver esagerato con il massaggio. Ma è un’accusa che non ha fondamenta, dato che comunque l’ex velina è competente sul fitness e i movimenti proposti non avevano nulla di sbagliato.

Dunque Shaila non è assolutamente la responsabile del malore, come sui social è stato trascritto da alcuni. Come sta adesso Pamela Petrarolo? L’allarme pare essere rientrato velocemente, ma ora resta da capire se ci saranno magari degli aggiornamenti delle prossime ore e i medici del programma vogliano sincerarsi che tutto vada bene. Come già accaduto in passate edizioni. Ma si tratta ovviamente di ipotesi.

L’accaduto però è stato motivo di discussione sui social, che ne hanno distorto il tutto, facendolo diventare un motivo di disappunto per poi trasformarlo in polemica. Come siamo abituati da diverso tempo, ormai, qualsiasi episodio del Grande Fratello, anche il minimo dettaglio, può essere amplificato da parte di chi guarda. Ma ciò che conta adesso è che Pamela Petrarolo sta meglio e si è ripresa bene dopo l’accaduto.