Sui social Raul Dumitras ha risposto ad alcune domande degli utenti. Oltre a una stoccata ai nuovi protagonisti di Temptation Island, l’ex protagonista del reality ha dichiarato che non gli dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello.

Raul Dumitras dice sì al GF e punge le coppie di Temptation

Siamo già alla terza puntata di Temptation Island e ci sono stati diversi episodi nel corso dell’ultimo episodio che hanno fatto discutere il web. Nonostante l’attenzione sui nuovi protagonisti, ancora oggi i concorrenti della passata edizione stanno facendo parlare di sé. Su tutti Raul Dumitras.

Il giovane ragazzo romano è diventato una vera star del web e ha attirato l’attenzione di molti utenti durante e dopo la sua partecipazione a Temptation Island e rottura con Martina De Ioannon. Proprio quest’ultima ha da poco assunto il ruolo di tronista a Uomini e Donne.

Tralasciando questo piccolo particolare, come detto, ogni dichiarazione di Raul e dei protagonisti del reality show è motivo di chiacchiericcio. I fan curiosi hanno riempito di domande Raul Dumitras. L’ex volto di Temptation Island ha risposto alle curiosità dei suoi follower. Qualcuno ha voluto sapere da lui chi è il suo preferito di questa edizione del reality show. Sempre molto diretto e schietto, il romano ha risposto: “Sinceramente? Quando appare Tony”.

Ma non è finita qui, perché qualcun altro ha voluto sapere da Raul Dumitras se andrebbe mai al Grande Fratello, iniziato il 16 settembre su Canale 5. Il ragazzo ha fatto sapere che non gli dispiacerebbe di certo essere coinvolto in un percorso del genere: “Perché no! Sarebbe una bella esperienza secondo me”.

Le storia Instagram di Raul Dumitras

Se non ora (ma non si può mai dire) chissà che in futuro Raul non possa essere coinvolto in una prossima edizione del Grande Fratello o magari già da questa, semmai dovesse cambiare qualcosa in corsa. Chi lo sa! E voi ce lo vedreste bene come concorrente del longevo programma di Canale 5?