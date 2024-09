Scopriamo insieme quali sono gli ascolti della terza puntata di Temptation Island, che cala sotto i 3 milioni di telespettatori. La Rai accorcia le distanze: tutti i dati e il confronto con le prime due puntate.

Il calo della terza puntata di Temptation Island

Su Canale 5 ieri sera abbiamo assistito alla terza puntata di Temptation Island. Un appuntamento che ha intrattenuto i telespettatori con le storie delle coppie e dei loro rispettivi tentatori, pronti a mettere in discussione i loro sentimenti. Ieri sera si è trattato di un episodio dove diversi nodi sono venuti al pettine per i protagonisti, che hanno scoperto delle cose sul proprio partner che forse ancora non conoscevano.

Il reality show, che ha sempre avuto un clamoroso successo nonostante gli anni di attività e la recente edizione di pochi mesi fa, quanti ascolti ha registrato? Questa mattina sono stati resi noti tutti i risultati della serata e giornata precedente.

A riportare i dati è Davide Maggio, che sul suo sito ha riportato tutto nel dettaglio. Dati alla mano, ieri 24 settembre, su Canale 5 la puntata di Temptation Island ha raccolto 2.870.000 spettatori, con uno share che ha raggiunto il 20,7% (dalle 21:39 alle 00:47).

Dall’altra parte su Rai 1, a fare da antagonista a Temptation Island, abbiamo visto I Leoni di Sicilia, una serie televisiva molto apprezzata dal pubblico che, dopo Disney Plus, ha ottenuto la prima serata anche sulla rete pubblica. Quanto ha fatto? Ha interessato per la precisione 2.681.000 spettatori pari al 15.2% di share.

Insomma, un buonissimo risultato per entrambe le reti, di sicuro, che vede però un calo per il reality rispetto ai precedenti appuntamenti. La settimana scorsa parlavamo infatti di 3.124.000 telespettatori con uno share del 21,5%.

Mentre la prima puntata di Temptation Island infatti aveva tenuto incollati alla TV 3.362.000 spettatori con uno share del 23.9% di share. Con questi numeri Canale 5 si era aggiudicato la serata. Lo ha fatto anche ieri, ma con un distacco meno ampio.

Con molta probabilità da qui alla fine Temptation Island, che anche sui social è molto chiacchierato, continuerà a fare il suo, portando ascolti importanti alla rete. Così come peraltro sta facendo anche la Rai, non solo con i Leoni di Sicilia, ma anche con Affari Tuoi di Stefano De Martino!