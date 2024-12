Ospite a Verissimo Thais, l’ex di Teo Mammucari, ha parlato di lui e non si è risparmiata nel lanciare qualche stoccata e spiegare il perché della storia Instagram dopo Belve.

Thais a Verissimo parla dell’ex Mammucari

Oggi a Verissimo è intervenuta Thais Souza Wiggers, ex velina di Striscia La Notizia ed ex compagna di Teo Mammucari. La modella è intervenuta anche a proposito del polverone mediatico che ha coinvolto il conduttore dopo la brevissima intervista a Belve e la lite con Francesca Fagnani.

Per quanto lui si sia spiegato in svariate occasioni e abbia dato la sua versione dei fatti, Thais sui social aveva lanciato una stoccata che in tanti hanno interpretato come una frecciatina all’ex Teo Mammucari. Dopo quell’intervento la modella non ne ha più fatto parola. Solo oggi a Verissimo ha fatto il punto sulla loro passata relazione e quanto accaduto.

Per prima cosa ha parlato di una storia “turbolenta” fatta di tira e molla. Hanno capito poi che dovevano andare avanti e trovare la propria strada per il bene della loro figlia, che in quel periodo aveva un anno e mezzo. Lei ha deciso di restare in Italia e spostarsi da Roma a Milano: “Juliana Moreira mi è stata tanto accanto”. Non è stata tanto semplice per lei questa situazione.

Nel mentre Silvia Toffanin ha mostrato il video del monologo di Teo Mammucari a Le Iene in cui ha parlato appunto della rottura con Thais. Tornati in studio, lei ha fatto sapere di non essere d’accordo con le parole del suo ex:

“Si percepiscono comportamenti miei che non ci sono stati. Potrei anche aprire il fascicolo dell’avvocato, ma non è la sede giusta. Anche nello spettacolo di teatro, viene stravolto e io vengo dipinta sempre come la cattiva. Sono sempre stata molto zen e so come stanno le cose, così come chi mi circonda e mia figlia. Quelle sue parole lasciano intendere comportamenti che non sono stati miei”.

Successivamente ci si è soffermati sulla storia Instagram tanto discussa. L’ex fidanzata di Teo Mammucari ha affermato di aver “sparato una frecciatina partita dal cuore”, a seguito di anni in cui sarebbero state distorti i fatti:

“Io ho capito che durante l’intervista tutti hanno visto la persona che è lui e non gli ho mai impedito di essere padre. È il padre di mia figlia e non voglio parlare male di lui. Con lui è stata una storia difficile e travagliata. Quando ha fatto l’intervista ho fatto questa storia perché anch’io ho provato tanto a dialogare con lui, ma tutti avete visto che non è possibile”.

E ancora a proposito di questo ha aggiunto: “Io non so a cosa si rivolgesse sui problemi familiari, sicuramente noi abbiamo problemi da risolvere. Forse parlava dei problemi con i suoi genitori”.

Recentemente poi Teo Mammucari ha anche fatto sapere dello stop del suo spettacolo. Ecco cosa ha detto a proposito di questo Thais: “Annullamento spettacolo teatrale? Un po’ ne sono felice perché ha preso la storia e l’ha totalmente stravolto, così come il rapporto con la mia famiglia. Un anno sabbatico fa bene a tutti”.

Infine Thais si è riservata nel parlare del rapporto tra la figlia e Teo Mammucari, limitandosi a dire che se vorrà lo racconterà lui. Vedremo se ci sarà modo.