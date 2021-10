1 Rolling Stones: i Maneskin apriranno il loro concerto

La favola dei Maneskin è inarrestabile! La band romana qualche giorno fa ha fatto sapere che avrebbe preso parte al The Tonight Show, celebre trasmissione americana che vede alla conduzione Jimmy Fallon. Qui il presentatore ospita celebrità più in voga del momento e li invita a raccontarsi in un’atmosfera comica e sempre molto divertente.

E proprio il conduttore nel momento in cui presentato entusiasta i Maneskin, che poco dopo si sono esibiti sulle note della cover Beggin’ (che nel mentre ha superato i 700 milioni di stream su Spotify), ha fatto un annuncio bomba. Una notizia che ha fatto presto il giro del mondo e che ha reso orgogliosi milioni di fan del gruppo. Stando a quanto riportato, infatti, Damiano David e i suoi compagni di viaggio apriranno il concerto dei Rolling Stones. Sì, avete capito bene!

I Maneskin avranno il piacere di esibirsi prima del gruppo musicale rock britannico all’Allegiant Stadium di Las Vegas. La data da segnare sul calendario è il prossimo 6 novembre: “Apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il 6 novembre e stanno facendo il loro debutto alla tv americana qui”, ha detto uno scatenato e coinvolto Fallon.

Questo importante appuntamento va ad aggiungersi all’appuntamento di mercoledì 27 ottobre al Bowery Ballroom di New York (NY), mentre lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles. Un qualcosa di clamoroso che porta Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi a togliersi ancora delle importanti soddisfazioni e conquistare il pubblico con il loro talento immenso e noi non possiamo che essere felici per loro!

Intanto a parlare dei Maneskin, ancora una volta, è stato Manuel Agnelli…