1 La band sudcoreana canta ‘Zitti e buoni’

Ormai è Maneskin-mania in tutto il mondo! Il gruppo formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio continua a macinare successo tra gli ascoltatori di musica. E a quanto pare le note di ‘Zitti e buoni’, brano vincitore del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, sono arrivate anche in Corea. La canzone ha conquistato le Rolling Quartz, una band rock tutta al femminile che si è cimentata non solo nell’esecuzione del pezzo, ma addirittura in italiano. Ciò dimostra quindi come stiano state abbattute le barriere linguistiche.

Le Rolling Quartz è un gruppo formato da 5 ragazze: Areum, Iree, Yeongeun, Jayoung e Hyunjung. A dicembre dello scorso anno le giovani hanno fatto conoscere la propria musica con la canzone di lancio Blaze. Oltretutto hanno anche un canale YouTube dove postano delle cover di altri colleghi, tra cui proprio i Maneskin.

A scovare il video è la pagina Instagram vladino__. Come potete vedere qui sotto le Rolling Quartz ne hanno realizzato un vero e proprio videoclip, che vi proponiamo qui sotto…

La cantante, oltretutto, come mostrato all’inizio della clip mima proprio l’entrata in scena di Damiano dei Maneskin sul palco dell’Eurovision Song Contest, con tanto di inchino in “buonasera signore e signori”, esattamente come fa il frontman romano.

Tra l’altro le ragazze hanno scritto nella descrizione del video di essere rimasti colpiti dalla frase pronunciata da David dopo la vittoria della manifestazione: “Rock will never die”, ovvero il rock non morirà mai. Parole che sentono molto loro. La leader della band Jayoung ha anche precisato di essere conscia del suo italiano non perfetto, ma il risultato è comunque gradevole. Non trovate? Sarebbe curioso capire cosa ne pensano i Maneskin, i quali continuano a girare il mondo con la loro musica. Continua…