Eurovision, Loreen è la prima donna nella storia a vincere due volte

NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2023

eurovision 2023

Il primato di Loreen dopo la vittoria all’Eurovision 2023

Ieri sera si è concluso l’Eurovision 2023 e quest’anno a vincere la kermesse musicale è stata la Svezia, rappresentata da Loreen. La cantante nel corso della manifestazione ha presentato il brano Tattoo, che ha conquistato il cuore del pubblico e del web. Non tutti sanno però che in passato, precisamente nel 2012, l’artista aveva già preso parte alla competizione europea, vincendo con la canzone Euphoria. Loreen in quell’occasione trionfò con ben 372 punti, raggiungendo quello che allora era il secondo punteggio più alto della storia della kermesse. Il suo pezzo nel mentre divenne un vero tormentone estivo internazionale, al punto da ottenere dischi d’oro e di platino in ben 11 paesi.

In queste ore così per la cantante della Svezia è arrivato un importante traguardo. Con il trionfo di ieri sera infatti Loreen diventa la prima artista donna nella storia a vincere per due volte l’Eurovision. Grande gioia dunque per l’artista, che in queste ore ha anche rilasciato le sue emozioni a caldo. Nel corso della conferenza stampa infatti la cantante, parlando della sua vittoria, ha affermato:

“Davvero bellissimo e impensabile per me quello che è successo. La nostra è stata un’esibizione coraggiosa in cui abbiamo unito la natura all’amore per se stessi, il messaggio è arrivato al pubblico che ci ha premiato. […] Fiera del lavoro di squadra attuato con il mio team, abbiamo dato totale libertà creativa. Non ho visto quest’esperienza sotto il profilo competitivo, non avevo aspettative e sono piacevolmente sorpresa di questa vittoria”.

Si tratta della settima vittoria per la Svezia alla kermesse musicale, e in merito Loreen afferma: “Sono felice di avere contribuito a raggiungere questo traguardo, è meraviglioso, cos’altro aggiungere o come descrivere la sensazione se non con questo aggettivo. […] Il prossimo anno l’Eurovision si terrà in Svezia, sarà uno spazio aperto a tutti”.