Nicolò Figini | 13 Settembre 2023

Il bacio di Taylor Swift a Damiano

Ieri sera al Prudential Center i Newark, New Jersey, si sono tenuti i MTV Video Music Awards e i protagonisti della cerimonia sono stati i Maneskin. La band italiana si è esibita con il brano “The Loneliest” e hanno portato a casa il “Best Rock“. A guadagnarsi più premi è stata invece Taylor Swift. La popstar americana ha sbaragliato la concorrenza battendo anche Beyoncé e vincendo, per esempio, “Artist of the Year“, “Song of the Year“, “Album of the Year” e molti altri.

Ciò che però ha fatto davvero andare su di giri i telespettatori sono alcuni gesti compiuti da Taylor verso Damiano. Durante la loro performance, infatti, il cantante si è messo davanti alla prima fila dove era seduta la collega. Quest’ultima è stata ripresa dalle telecamere mentre gli ha mandato un bacio. Qui sotto possiamo vedere il video.

taylor swift che manda un bacio a damiano non era nella mia bingo card del 2023 pic.twitter.com/Pnvf0WD2lL — love, giada ⎕ (@intaysarms) September 13, 2023

Ma non solo. Taylor Swift infatti si è anche alzata in piedi regalando ai Maneskin una standing ovation alla fine della canzone. Dal video sembra essere stata l’unica tra le persone inquadrate ad averlo fatto. Possiamo affermare che la popstar sembra essere una grande fan del gruppo italiano.

Taylor Swift gave Måneskin a standing ovation as well?? Taste OMG#maneskin #VMApic.twitter.com/DvFUfoTdI5 — V🥑ne 🍥 – 🍯 HONEY ARE YOU COMING 🐝 (@Van3ss4V) September 13, 2023

Molto probabilmente si tratta solo di apprezzamento artistico e non di altro come potrebbero ipotizzare il web. Al momento, infatti, starebbe frequentando il giocatore dell’NFL Travis Kelce. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.