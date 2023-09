NEWS

La rivelazione di Oriana Marzoli

In queste ultime settimane Oriana Marzoli è entrata all’interno della casa del Grande Fratello in Spagna. Questa nuova avventura si è presentata a distanza di pochi mesi dalla sua permanenza nel reality italiano. Fatto sta che in questa occasione parla spesso del suo fidanzato Daniele Dal Moro.

Sappiamo bene che la loro relazione è fatta di alti e bassi. Ci sono stati momenti molto felici e durissimi litigi che sembrano aver portato a una conclusione definitiva della relazione. E invece così non è stato perché oggi stanno ancora insieme.

Una rivelazione di Oriana Marzoli riguarda il momento in cui aveva pensato di essere rimasta incinta. A consigliarle di fare il test di gravidanza e le analisi del sangue è stata la madre: “Devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione“.

Successivamente ha svelato che Daniele si è molto arrabbiato per il suo ingresso al Gran Hermano. Per tale ragione ha dato come un ultimatum:

“Questa cosa che sono entrata nel programma l’ha presa molto male. Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima.

Mi ha anche chiesto di andare a vivere con lui. E io cosa farò? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona, è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città”.

Questo ciò che riporta anche il sito Isa e Chia. Si sposeranno davvero Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Per scoprirlo non ci resta che vedere cosa accadrò. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.