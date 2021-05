Pochissimi giorni fa i Maneskin hanno portato l’Italia alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021, con la loro potentissima Zitti e Buoni, che sta ottenendo un successo pazzesco in tutto il mondo. A seguito del loro trionfo infatti, la band ha ottenuto una popolarità e una visibilità inaspettata, al punto da debuttare al terzo posto della Top 10 Global di Spotify, superando artisti del calibro di Taylor Swift e Justin Bieber. Mentre il gruppo si gode questo meritatissimo successo però non mancano le polemiche. Alcune ore fa infatti è accaduto qualcosa che sta lasciando il web senza parole e sta facendo discutere gli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Qualche giorno fa in Bielorussia, nel corso del programma domenicale La Settimana, il noto presentatore Grigoriy Azarenok ha espresso il suo pensiero sulla vittoria dei Maneskin all’Eurovision. Tuttavia il conduttore ha insultato pesantemente la band, spendendo per loro dichiarazioni sconvolgenti, che hanno lasciato senza parole gli utenti sui social. Queste le fortissime e scioccanti affermazioni del presentatore, riportate fedelmente da Il Giorno.it:

“Guardate che cosa ha vinto Eurovision. È un bestiario dei pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di Aids. Per fortuna non l’hanno trasmesso in Bielorussia. Il mondo moderno della democrazia e del progresso sta avanzando con successo verso la demenza totale, verso le perversioni fuori di testa, verso gli individui in tanga, verso la distruzione di tutto ciò che è umano nell’uomo. Dobbiamo separarci da tale progresso, dalla cortina di ferro. Preferiamo la dittatura. Tutto il mondo sprofonderà in questo abisso, ma la Bielorussia rimarrà un’isola di libertà”.