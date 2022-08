La foto di nudo di Ethan dei Maneskin

In questi ultimi giorni i Maneskin sono stati protagonisti di un tour in Giappone, tra Tokyo e Osaka. Il pubblico di tutto il mondo ormai li conosce e li apprezza. Sui social hanno condiviso il loro viaggio e le loro esperienze. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno suonato e cantato davanti a migliaia di persona e gli spettatori hanno espresso il loro entusiasmo tramite decide e decine di post su Twitter. La band sul social fotografico ha commentato:

È TOKYO BABY! La nostra prima volta in Giappone come l’esperienza più affascinante di sempre + come puoi vedere ci stiamo divertendo moltissimo al karaoke (e anche sul palco, sì) 💘 Grazie alla folla più selvaggia di Toyosu PIT, ci vediamo al prossimo @summersonic_official

Tra gli ultimi post, però, notiamo una gallery nella quale in descrizione leggiamo: “We’re gonna keep Japan with us for the rest of our lives“. In italiano si traduce con: “Terremo il Giappone con noi per il resto delle nostre vite“. In uno scatto notiamo Damiano David mentre si fa fare un tatuaggio. In un atro Thomas corre in bicicletta. Una foto ancora, invece, raffigura Ethan all’aeroporto e alcuni selfie che la band si è fatta in macchina o nel backstage. Quella, però, che forse ha lasciato più a bocca aperta il pubblico è l’immagine in cui Ethan è totalmente nudo. Non si vede nulla di compromettente, ma ci fa l’occhiolino mentre mangia una banana, con gli addominali in bella vista.

Ethan dei Maneskin mangia una banana nudo

