1 I sosia dei Maneskin della Lettonia

Una bislacca trovata (per dirlo alla Barbara d’Urso) l’hanno inventata in Lettonia. Il Paese sul Mar Baltico ha pensato di promuovere delle mozzarelle e per lo spot pubblicitario di scegliere dei sosia dei Maneskin. Sì, avete capito bene!

La notizia l’abbiamo scoperta sbirciando su Twitter. Un utente infatti ha postato una foto e ha fatto notare il curioso particolare. Per attirare l’attenzione del gustoso latticino fresco, i lettoni hanno pensato bene di coinvolgere in qualche modo la nostra band, prendendo come testimonial 4 ragazzi che a detta loro sarebbero molto simili ai nostri Maneskin. Dunque perfetti per il lancio di un prodotto che in realtà è originario dell’Italia e viene esportato in tutto il resto del mondo.

Come vedete nello screen sotto da sinistra verso destra si vedono i sosia di Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David e Ethan Torchio! Tutti e quattro vestiti con abiti molto simili a quelli che indossano i nostri Maneskin e anche le acconciature in qualche modo prendono ispirazione da loro.

Post Twitter sui sosia dei Maneskin

Che ne pensate di questa singolare trovata da parte della Lettonia? Fatecelo sapere nei commenti e diteci la vostra!

Mentre in Lettonia i sosia dei Maneskin promuovono la mozzarella, quelli veri stanno raggiungendo risultati sorprendenti non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa. Continua…