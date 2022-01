I Maneskin ospiti a Sanremo 2022: l’annuncio di Amadeus stasera al TG 1

Sanremo 2022: ospiti i Maneskin

Oramai è diventata una consuetudine. Con l’appuntamento serale del TG 1 Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2022, farà un nuovo annuncio, svelando gli altri ospiti della manifestazione canora. Il presentatore, stando a quanto riportato da Il Messaggero, questa sera annuncerà che al Teatro Ariston arriveranno… i Maneskin!

Reduci da un successo incredibile dopo la vittoria dello scorso Festival, la band romana ha trionfato anche l‘Eurovision Song Contest 2021, per poi conquistare il resto del mondo. Sarebbe questo quindi il fiore all’occhiello di Amadeus, che stasera secondo il sito farà presente che i Maneskin faranno ritorno sul palco che li ha consacrati. Sanremo 2022 sarà sicuramente emozionante per loro.

Ma non è finita qui. Questo perché nei giorni scorsi, sempre durante il telegiornale della rete di Viale Mazzini, il conduttore ha non solo reso noti chi saranno i Big in gara, ma ha anche rivelato le co-conduttrici che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate. Oltretutto, sempre durante questi imperdibili appuntamenti con il TG 1, Amadeus ha presentato non solo i Maneskin come ospiti della kermesse canora, ma nelle scorse settimane ha sciolto le riserve anche su altri invitati. Il primo ad essere stato svelato è Checco Zalone. L’attore e regista, campione d’incassi con i suoi film, ha accettato questa nuova sfida, sebbene in passato abbia rinunciato sia per impegni lavorativi sia per il timore di un palcoscenico così importante.

Non solo Checco Zalone e i Maneskin a Sanremo 2022. Per la prima volta in carriera anche Cesare Cremonini avrà l’onore di poter presenziare durante una delle serate (in programma dal 1 al 5 febbraio). Per lui è prevista un’inedita esibizione, condita anche dalla promozione per l’uscita il 25 febbraio 2022 del suo nuovo album “La ragazza del futuro”. Oggi, 16 gennaio 2022, invece, Amadeus al TG 1 farà sapere che tra gli artisti citati si aggiungono anche i Maneskin!

Siete felici per questa notizia? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!

Novella 2000 © riproduzione riservata.