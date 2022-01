La stoccata di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli

Il pensiero di Sonia Bruganelli durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip non è proprio andato giù a Nathaly Caldonazzo. La showgirl in queste ultime ore si è a lungo sfogata e insieme a Miriana Trevisan ha avuto parecchio da ridire. Entrambe sono concordi sul fatto che Sonia avrebbe potuto risparmiarsi certe esclamazioni e hanno espresso il loro parere, senza esitate nel lanciare qualche battuta qua e là.

Sempre in giardino Nathaly Caldonazzo è tornata a parlare dell’opinionista del reality e non ha risparmiato qualche stoccata, che ha fatto sobbalzare perfino Barù (uno che di certo non ha peli sulla lingua) lì presente mentre sorseggiava tranquillo la sua bevanda.

A un certo punto Nathaly Caldonazzo, seduta lì accanto a lui, si è alzata e, infastidita dalle parole di Sonia Bruganelli, si è lasciata andare a dei pensieri ad alta voce:

“Non vede l’ora di rendermi immune. Noi falliti, noi che non abbiamo storia. E beh. Troverò anch’io uno con un aereo privato che mi porta in giro. Se questo è avere storia….Siamo a cavallo. È una sorta di causa-effetto. Non parto mai per prima. Causa-effetto”, ha continuato a ripetere.

Barù, lì presente ad ascoltare, ha commentato le parole di Nathaly Caldonazzo: “Ahi ahi, questa altro che frecciatina! Queste sono spadate, lance!”.

La Signora non ha lanciato nessuna freccia contro la Bruganelli.

Ha lanciato proprio arco, bersaglio, Robin Hood e la foresta di Sherwood pic.twitter.com/5ZFCAdWAvU — NO TAGGHI – Milfona Caldonazza 63% (@tranviadeseo) January 16, 2022

Ovviamente queste dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo non sono sfuggite a Sonia Bruganelli. Il video in questione è stato inviato alla moglie di Paolo Bonolis, che non ha potuto esimersi dal commentare. Tra le storie di Instagram ha condiviso il video a cui ha aggiunto testuali parole: “Anche per commentare la signora, aggiungo la disponibilità economica per prendere aereo privato. Ora l’aereo privato me lo pago con il mio lavoro. Ancora lì stai????”, ha chiosato.

La storia Instagram di Sonia Bruganelli

Questo scontro a distanza tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli si preannuncia ancor più rovente, quando domani andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Staremo a vedere!

