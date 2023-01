NEWS

Nicolò Figini | 18 Gennaio 2023

I Maneskin a Roma per il nuovo album?

Tra pochissimi giorni, il 20 gennaio 2023, sarà disponibile in qualsiasi formato il nuovo album dei Maneskin. La band italiana che sta collezionando un successo dietro l’altro non smette mai di sorprendere e siamo sicuri che anche questa volta otterranno l’apprezzamento che si meritano. Parlando della promozione del loro disco, quindi, in Italia pare che la location sia top secret. A rivelare delle informazioni in anteprima, però, è AdnKronos.

Sul loro sito, infatti, si legge la notizia secondo la quale i componenti celebreranno un matrimonio a quattro. Stando alle indiscrezioni la pubblicazione dell’album “Rush” verrà festeggiata dalla band a Roma con un evento-cerimonia, organizzato da Spotify Global. Il 19 gennaio li vedrà unirsi in matrimonio davanti ad un officiante d’eccezione. Questo, in base a quanto apprende il portale, sarà l’ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele, grande amico del gruppo rock.

Al momento, come dicevamo poc’anzi, non abbiamo nessuna conferma in merito a tutto ciò. La sede dovrebbe essere Palazzo Brancaccio a Roma, ma anche in questo caso gli organizzatori non si sono espressi. Tuttavia, alcuni indizi che sarebbero stati rilasciati dai Maneskin pochi giorni fa confermerebbero tutto ciò:

“La sede dell’evento, anche se i diretti interessati sono abbottonatissimi (tanto da non aver previsto alcun incontro con la stampa per l’uscita dell’album) dovrebbe essere Palazzo Brancaccio a Roma. Anche se dagli organizzatori non arriva alcuna conferma, era stata la stessa band qualche giorno fa a dare gli indizi che portavano al matrimonio, con il chitarrista Thomas Raggi che suonava una versione rock della marcia nuziale da una terrazza affacciata sui Fori Imperiali“.

Prossimamente scopriremo che cosa accadrà per quanto riguarda l’attesa promozione del disco dei Maneskin. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.