NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2023

Amici 22

Parla il padre di Wax

Negli ultimi giorni a finire al centro della polemica sui social è stato Wax. Come sappiamo il cantante di Amici 22 è stato coinvolto in alcuni fatti gravissimi accaduti in casetta la notte di Capodanno. La produzione ha già preso provvedimenti disciplinari contro gli allievi che hanno preso parte ai fatti, senza però svelare ciò che è realmente accaduto. Sul web nel mentre sono partite le teorie più assurde, e giorno dopo giorno gli utenti stanno facendo ipotesi su ipotesi, che tuttavia non sono state confermate.

In molti però allo stesso tempo hanno duramente attaccato Wax, che secondo i più sarebbe stato il capogruppo quella sera. Nelle ultime ore così a intervenire è stato il fratello del cantante, che ha preso le sue difese. Adesso come se non bastasse a parlare è anche il padre dell’allievo del talent show di Maria De Filippi, che ha raccontato un aneddoto su suo figlio. Queste le sue dichiarazioni:

“Buongiorno a tutti, sono il papà di Wax. Chi è realmente Wax? Tre anni fa di notte, verso le 3, Wax entra nella mia camera, mascherato da rapinatore con una pistolina giocattolo di quando era bambino, e mi disse: “Alzati e fammi una pasta al tonno, o ti riempio di piombo”. Io naturalmente mi sono alzato e sono andato in cucina con le mani alzate a mettere l’acqua. Quando arrivammo in cucina dissi: “Ma scusa se ho le mani alzate come faccio a mettere l’acqua? Dammi la pistola e mettila tu”. Lì scoppiammo a ridere per un quarto d’ora. Ecco chi è Wax. È una persona con una tale fantasia, come non ne ho mai viste. Lui è così, vive nei sogni. Ma io lo invidio. Wax non è uno stupratore come alcuni hanno scritto, è un ragazzo di 20 anni. Che vi devo dire? Viva Wax”.

il papà di wax parlando del figlio#amici22 pic.twitter.com/fZZlr1zAuI — cinzia per gli amici jasmine 🦋 (@s4vdade) January 18, 2023

Wax nel mentre ha già affrontato una sfida immediata, vincendo e riprendendosi la sua maglia. Il cantante adesso si sta concentrando a pieno sulla corsa al Serale, con la speranza di riuscire a ottenere al più presto la felpa dorata.