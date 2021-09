1 I motivi della presunta lite tra Manila Nazzaro e la Balivo

Nella giornata di ieri sono stati finalmente annunciati i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 6. Il reality prenderà il via a partire dal 13 settembre 2021. Tra i vipponi troveremo anche Manila Nazzaro, pronta a rimettersi in gioco dopo l’esperienza a Temptation Island in coppia con il suo fidanzato Lorenzo Amoruso. Proprio grazie a questa avventura Manila è riuscita a farsi conoscere dai telespettatori sotto una luce diversa, riscuotendo non pochi riscontri positivi.

Adesso per Manila Nazzaro, dopo tanti chiacchiericci a riguardo, è arrivata la volta di mettersi in gioco al GF Vip. Lei stessa non ha mani negato che le sarebbe piaciuto partecipare e, ora che si è presentata questa occasione, ha deciso di coglierla al volo. Quest’oggi i canali social del programma hanno postato una breve intervista con alcune dichiarazioni rilasciata dalla neo gieffina. A Manila ad un certo è stato chiesto con quale volto noto non vorrebbe avere a che fare nella Casa. Molto schietta e senza ripensamenti la Nazzaro ha così risposto:

“Chi non vorrei mai trovare dentro casa? Caterina Balivo. Vabbè…simpatie a antipatie ci sono dai”.

Ha chiosato. Ma cosa si nasconde dietro la presunta lite tra le due? Facciamo un passo indietro di 22 anni e torniamo al 1999. Come ricorda Biccy, Manila Nazzaro e Caterina Balivo hanno partecipato entrambe a Miss Italia, la prima arrivando nel gradino più alto del podio, la seconda accontentandosi invece di un terzo posto alle spalle di Elisa Pelatti. Pare quindi che da quel momento tra le due si sia avvertita poca simpatia. A parlare di questo, in occasioni differenti, sono state proprio le protagoniste di questa presunta ‘faida’…