1 Gaffe per Manila Nazzaro

Siamo ormai entrati nel pieno del Grande Fratello Vip 6 e a poco a poco stiamo imparando a conoscere sempre di più i nostri Vipponi. Ad avere un ruolo rilevante all’interno della casa è senza dubbio Manila Nazzaro, che è un punto di riferimento per alcuni concorrenti. L’ex Miss Italia sta infatti facendo un bellissimo percorso e sicuramente nelle settimane a venire ci regalerà grandi emozioni. L’ex volto di Temptation Island ha già iniziato a raccontare la sua storia, tuttavia c’è ancora molto che il pubblico dovrà scoprire su di lei. Nel mentre i fan si chiedono anche quando a Manila verrà data l’opportunità di incontrare il suo compagno Lorenzo Amoruso, col quale ha una relazione stabile da ormai diversi anni.

Solo nel corso della scorsa puntata il calciatore, come è stato svelato sui social, avrebbe dovuto fare una sorpresa alla Nazzaro. Ciò nonostante pare che le cose siano cambiate all’ultimo minuto e a causa della scaletta troppo ricca il momento è stato rimandato a data da definirsi. In queste ore intanto è accaduto qualche altra cosa che sta facendo discutere il web. Vediamo di che si tratta.

Stanotte infatti Manila Nazzaro, come riporta Trash Tv Stellare, ha dormito col seno scoperto, naturalmente senza rendersene conto. Solo questa mattina così l’ex Miss Italia si è resa conto della gaffe fatta, e l’accaduto non è passato inosservato sui social.

Come se non bastasse in queste ore Manila è stata anche duramente attaccata da Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu e a intervenire è stato anche Lorenzo Amoruso. Rivediamo tutto quello che è accaduto.