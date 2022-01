1 La lettera di Manila per Manuel

Ieri pomeriggio mentre tutti gli altri vipponi erano intenti a rilassarsi e trascorrere del tempo in totale serenità, Manila Nazzaro si è estraniata dal gruppo e si è diretta verso la piscina con un foglio e una penna, decisa a scrivere una lettera. Il destinatario di questo messaggio inizialmente non si è capito, ma fin da subito le telecamere hanno catturato la commozione evidente della gieffina.

L’ex Miss Italia non è riuscita a trattenere le lacrime mentre metteva nero su bianco quelli che erano i suoi pensieri. Dalle espressioni Manila Nazzaro sembra essere evidentemente molto dispiaciuta. (VIDEO QUI) A notarla in difficoltà è stata Soleil Sorge che, poco dopo, l’ha raggiunta per capire le ragioni del suo malessere. Così l’influencer si è accomodata vicina a lei, chiedendole se andasse tutto bene e per chi fosse la lunga lettera che si ritrovava a scrivere.

È a quel punto che Manila Nazzaro ha svelato il destinatario del messaggio: “Ho deciso di scrivere una lettera a Manu, prima che partisse. Poi te la voglio leggere”. Qui fa riferimento alla decisione di Manuel Bortuzzo, ormai definitiva, di lasciare la Casa del GF Vip tra domani e lunedì prossimo. A seguire Manila ha spiegato a Soleil le ragioni che l’hanno spinta ad aprire il suo cuore e confidare il dispiacere per il distacco che si è creato tra lei e il giovane: “Sì, perché a un certo punto si era alzato anche un altro muro tra me e lui. Io vorrei dirgli certe cose. Ma non c’è modo nel caos totale, gliele scrivo e gliele dico e ora sto ricopiando (la lettera ndr)”.

Ha confessato Manila Nazzaro, coinvolta emotivamente e sicura della sua scelta. Il discorso tra lei e Soleil Sorge è proseguito e anche quest’ultima ha avuto qualcosa da dire in merito. Andiamo a leggere le sue parole..