In stanza blu Manila Nazzaro e Miriana Trevisan si scambiano dei messaggi in codice, pizzicati poi dalla regia del GF Vip

Al Grande Fratello Vip (così come ai telespettatori a casa) non sfugge proprio nulla, grazie alla presenza delle telecamere che registrano h 24 ogni movimento da parte dei vipponi. Ed è ciò che si è verificato nella giornata odierna in stanza blu, quando Manila Nazzaro e Miriana Trevisan sono state pizzicate a conversare. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo noi.

Manila Nazzaro e Miriana Trevisan si sono ritrovate a parlare fitto fitto in camera da letto, con l’ex volto di Non è la Rai intenta a spiegarle alcune cose a bassa voce. Le due confabulavano in modo decisamente disinteressato e la Nazzaro era piuttosto presa dal discorso. A un certo punto, come potete ben vedere, si nota la Trevisan rivelare qualcosa alla coinquilina attraverso dei messaggi in codice.

Miriana Trevisan, infatti, ha iniziato a “scrivere” con il dito e fare dei simboli che Manila Nazzaro stava seguendo con attenzione per poi decifrare cosa avesse da dirle. Indisturbate hanno proseguito a chiacchierare, quando improvvisamente si avverte la voce fuori campo di Jessica Selassié. La Princess ha richiamato le compagne d’avventura, facendole notare che la telecamera è posata proprio lì accanto a loro e le sta riprendendo.

Improvvisamente come notiamo dal video, con disinvoltura (ma nemmeno troppa) Manila Nazzaro e Miriana Trevisan hanno alzato lo sguardo verso l’obiettivo della telecamera tentando di fare finta di niente.

La faccia di chi stava confabulando un attimo prima ma poi si accorge che sopra stava una telecamera ✈️✈️#GFVIP pic.twitter.com/QLrkgqu58u — AMICI NEWS (@amicii_news) February 13, 2022

Insomma, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro sono state “colte sul fatto”. Ma cosa si saranno dette? Al momento non ci è dato saperlo anche se sui social sono spuntate varie ipotesi a riguardo. C’è chi pensa che l’argomento principale siano gli altri inquilini della Casa, oppure qualcosa di personale. Tutti dubbi che continuano a farsi largo tra gli utenti. Chissà magari saranno proprio loro a spiegarlo meglio nelle prossime ore oppure Alfonso Signorini proverà a vederci chiaro durante la puntata di domani del GF Vip.

