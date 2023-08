NEWS

Andrea Sanna | 16 Agosto 2023

Grande Fratello Vip 6

Il ballo tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Manila Nazzaro ha ritrovato il sorriso. Dopo mesi duri a seguito della rottura con Lorenzo Amoruso, l’ex Miss Italia ora è felice e innamorata. Sui social tiene spesso a ribadirlo. Al suo fianco il ballerino e coreografo, Stefano Oradei. Per questa relazione, però, è molto attaccata. Degli utenti infatti trovano poco rispettosi i suoi comportamenti. Ma Manila non sembra curarsi degli attacchi del web. Anzi.

Sul proprio profilo di Instagram infatti, Manila Nazzaro si mostra accanto al suo nuovo compagno e ha pubblicato un video in cui ballano insieme. Dal filmato sembrano davvero molto complici e non riescono davvero a stare lontani. Ad accompagnare queste belle immagini anche la didascalia: «Mi concederesti un ballo sul mare? Portami dove non serve sognare». Con l’ultima frase ha preso ispirazione dal brano di Ligabue, Il centro del mondo.

Ma non solo, perché come dicevamo ora che Manila Nazzaro non si nasconde più, sui social è davvero scatenata. Tra storie in cui allega foto, video e reel, spesso è insieme al fidanzato Stefano Oradei.

In uno degli ultimi contenuti postati ha spiegato anche il perché si sente così felice. Ma non solo, perché Manila Nazzaro in qualche modo ha voluto anche replicare alle tantissime critiche presenti tra i commenti. La speaker radiofonica è stata infatti attaccata come “irrispettosa” per aver dimenticato, a detta di alcuni, in fretta la storia con Lorenzo Amoruso. Lei però ha trovato le giuste parole per rispondere per le rime:

«Sapete perché sono felice? Perché la felicità è come il karma…se empatizzi con quella degli altri arriverà, prima o poi, anche a te. Anziché sputare veleno e godere dei commenti negativi, chiedetevi se voi siete felici. I commenti offensivi raccontano di voi, non di me. Noi continuiamo a ballare anche se ballerina non sono… ma sono amata follemente».