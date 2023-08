NEWS

Nicolò Figini | 16 Agosto 2023

La risposta di Elisabetta Gregoraci

Nonostante il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sia terminato da diverso tempo, l’affetto che provano l’uno verso l’altra non si è mai spento. Complice anche l’amore che hanno per il figlio Nathan Falco. Nel corso del tempo hanno dimostrato più volte di aver un legame forte e duraturo. In passato, per esempio, Flavio aveva scritto una lettera all’ex compagna che si trovava dentro la casa dal GF Vip:

“[…] Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo: il nostro Nathan Falco che da un lato è sereno e sta bene e ti saluta, dall’altro, lo sai bene, ti guarda da casa.

Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non dev’essere spezzato dalla TV o dal tuo lavoro. Viviamo rispettandoci. Ti voglio bene”.

In queste ore, inoltre, Elisabetta Gregoraci si è ritrovata a difendere Flavio Briatore da una battuta che ha scritto un utente del web sotto una foto del suo profilo Instagram. Nell’immagine possiamo vedere la showgirl mentre è in barca con il figlio. L’ex vippona è in costume da bagno in ginocchio e dietro Nathan Falco la abbraccia. Il commento è: “Addà campà 100 anni Briatore“.

La replica di Elisabetta Gregoraci

A questo punto è arrivata la risposta della Gregoraci che ha affermato: “Anche 200, è il padre di mio figlio fenomeno“. In tale modo Elisabetta ha messo a tacere l’hater.

