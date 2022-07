1 Manuel Bortuzzo ancora al centro della polemica

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Manuel Bortuzzo, che inaspettatamente ha bloccato la pagina di una ragazza disabile. Ma facciamo un piccolo recap e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando qualche giorno fa l’ex Vippone ha preso parte al concerto di Ultimo al Circo Massimo, assistendo allo show da una posizione invidiabile, proprio sotto il palco, privilegio non concesso a tutti gli altri disabili presenti al live. Come è noto infatti, per via delle norme di sicurezza, l’area dedicata alle persone con problemi ai concerti è sempre posizionata molto lontana dal palcoscenico. Quando così la ragazza in questione, di nome Chiara, ha cercato di contattare Bortuzzo tramite la sua pagina VenetoAccessibility, ha scoperto che il nuotatore l’aveva bloccata. Queste le sue dichiarazioni:

“Eh già bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco. Vorrei sapere: il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo? PS: grazie di avermi bloccato, bella figura di m… coda di paglia?”.

Poche ore fa così a riportare la notizia è stata Veronica Satti, che sui social ha taggato non solo la pagina di Chiara, ringraziandola per quello che fa, ma anche lo stesso Manuel Bortuzzo. Poco dopo però l’ex gieffina ha svelato che il nuotatore ha bloccato anche lei e a quel punto ha fatto un duro sfogo. Queste le sue dichiarazioni:

“Orgogliosamente bloccata da questo signore. Ma chi si crede di essere. Hai fatto il GF (parlo anche per me che mai me la sono tirata, anzi sticaz**, bella esperienza, sono grata, fine), mica un film a Hollywood e hai vinto un Academy. Che gente. Caro coltiva l’umiltà e la gentilezza, non peccare di presunzione perché oggi hai pass per vedere Ultimo, domani non sei nessuno”.

Nel mentre in queste ore a entrare nei dettagli di quello che è accaduto è stata anche Chiara, la ragazza bloccata da Manuel Bortuzzo. Rivediamo le sue parole.