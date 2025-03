Andrà a processo Lulù Selassiè dopo l’accusa di stalking da parte del suo ex Manuel Bortuzzo. In difesa di lei è intervenuta la sorella Jessica con delle storie su Instagram.

Lulù Selassiè a processo dopo l’accusa dell’ex Bortuzzo

Come si legge su Repubblica e Il Corriere della Sera, lo scorso dicembre ha preso il via il rito abbreviato per l’accusa di stalking dopo la denuncia di Manuel Bortuzzo a Lucrezia Selassié. Per lei da parte della Procura di Roma sono stati chiesti un anno e quattro mesi.

L’accusa è quella di aver perseguitato per mesi l’atleta paralimpico, conosciuto da Lulù Selassiè nella Casa del Grande Fratello e con cui aveva intrapreso una relazione. Ora il 3 aprile è attesa la sentenza.

Manuel Bortuzzo ha raccontato di avere ricevuto in quel periodo dei continui messaggi. Così come il pedinamento in ogni luogo in cui lui si recava, nonostante i suoi rifiuti. Pare che Lulù Selassiè, secondo il racconto dell’ex vippone, non accettasse in alcun modo la loro rottura. E dato che hanno fatto riferimento anche a una presunta aggressione, pare sia stata sottoposta divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Questo come si legge dalle fonti citate poco prima.

Sulla faccenda Manuel Bortuzzo ha sempre preferito non parlare troppo, sebbene la famiglia di lei abbia spesso smentito. E a proposito di questo sui social la sorella di Lulù Selassiè, Jessica, ci ha tenuto a spendere due parole in difesa di sua sorella.

L’ex vincitrice del Grande Fratello ci ha tenuto a chiarire alcuni punti importanti a suo dire, come potete leggere qui sotto:

“È essenziale e doveroso distinguere la richiesta del Pubblico Ministero di condanna e la sentenza del giudice che avverrà giorno 3 Aprile. Fino a prova contraria, Lucrezia è innocente pur avendo scelto il rito abbreviato. Una modalità processuale che prevede un giudizio più rapido sulla base delle prove raccolte. Con la possibilità di ottenere una riduzione della pena in caso di condanna”. Questo quanto scritto dalla sorella di Lulù Selassiè facendo poi riferimento al braccialetto elettronico.

Storia Instagram di Jessica Selassiè in difesa di Lulù

Un messaggio che è poi proseguito, in cui Jessica ha spiegato di essere spesso rimaste in silenzio per evitare la diffusione di notizie ingiuste. In ogni caso hanno sempre evitato di rilasciare interviste. Quanto sta accadendo, in ogni caso, ha provocato in loro delle ferite e si sono dette profondamente scosse e turbate.

Instagram Stories della sorella di Lucrezia Selassiè

Novella2000.it chiaramente è a disposizione di Manuel Bortuzzo così come di Lulù Selassiè nel caso volessero intervenire per fare delle precisazioni.