La frecciatina di Manuel Bortuzzo a Clarissa Selassié

Manuel Bortuzzo è tornato a parlare della sua vita sentimentale dopo la rottura con Lulù Selassié. La storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tra il nuotatore e la giovane Principessa etiope ha avuto breve durata. In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli, Non succederà più, l’ex gieffino è tornato sull’argomento. Durante la chiacchierata ha smentito i flirt attribuiti di recente e ha lanciato una frecciatina all’ex cognata Clarissa Selassié.

Tutto è nato nel momento in cui la presentatrice ha rivelato a Manuel Bortuzzo e agli ascoltatori che proprio Clarissa Selassié sarebbe dovuta essere sua ospite la settimana precedente. Ma le cose non sono andate come previsto, a quanto pare. La conduttrice ha spiegato che la Princess ha fatto sapere di non poter presenziare. Ma come

? La motivazione data sarebbe stata quella di “non aver ricevuto le domande” prima della stessa intervista.

Giada De Miceli, prima di dedicarsi ancora a Manuel Bortuzzo, ha proseguito aggiungendo di non aver mai mandato le domande prima a nessuno perché il programma non funziona in questo modo. A detta sua, dunque, non ci sarà più possibilità di averla ospite: “Noi possiamo dire di cosa degli argomenti che trattiamo, ma credo che le domande non me le chieda neppure Belen Rodriguez”, si apprende da Biccy.

Dopo aver appreso questa notizia Manuel Bortuzzo non ha potuto fare a meno di dire la sua. Il ragazzo ha commentato con un ironico “Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima“. Parole che i più hanno chiaramente interpretato come una frecciatina a Clarissa Selassié. Ci sarà una replica da parte di quest’ultima? Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto seguiteci per altre news.

