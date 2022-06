Grande Fratello Vip: Laura Maddaloni parteciperà?

L’Isola dei Famosi per Laura Maddaloni è stato un vero e proprio debutto nel mondo dei reality, come lei stessa ha raccontato a SuperGuida TV. L’ex naufraga, che nel programma ha partecipato con suo marito Clemente Russo, la rivedremo ancora nel piccolo schermo? Secondo l’ex pugile sua moglie sarebbe davvero molto portata per trasmissioni di questo tipo:

“Sì, questa è stata la mia prima esperienza in un reality. Ho assolutamente voluto fare questo percorso, fin dall’inizio non ho avuto alcun dubbio. Sapevo cosa mi aspettava, io da ex atleta sono andata in cerca anche di questa adrenalina che ti dà l’isola e che per certi versi somiglia un po’ all’adrenalina che mi ha dato la mia ex vita da agonista”.

Ha rivelato Laura Maddaloni a SuperGuida TV. La stessa ha spiegato il ‘soffrire la fame’ quando si fanno competizioni che la portano a dover raggiungere un certo peso per lei è abitudine: “Per me l’Isola è stata una competizione, un mettermi a confronto con me stessa. Quale posto migliore dell’Isola, dove si sta senza telefoni, si soffre per certi versi la fame, non si dorme, e dove si vive comunque il disagio di stare anche con persone che non si conosce”.

Nella medesima intervista a Laura Maddaloni è stato chiesto se le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Ecco la sua risposta: “In molti mi hanno detto che io sarei portata per i reality, forse perché sono una persona vera e non seguo un copione, non avendo modificato il mio carattere per piacere al pubblico. Al momento non saprei cosa dirti, io le mie decisione le prendo di pancia”. E chissà che Alfonso Signorini non possa pensarci!

Novella 2000 © riproduzione riservata.