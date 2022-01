Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip senza penale, il padre spiega i motivi

1 Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip

Appena arrivata al notizia che Manuel Bortuzzo lascerà presto il Grande Fratello Vip 6 e senza pagare nessuna penale. I motivi sono legati alle sue condizioni di salute, come riporta il sito TV Blog che ha segnalato le dichiarazioni del padre del vippone. Il nuotatore non starebbe molto bene, le sue condizioni fisiche non sono al massimo e quindi si è arrivati alla decisione di farlo ritirare dal gioco. Lo ha dichiarato, come detto, il padre, Franco Bortuzzo, che ha parlato con i giornalisti di Fanpage.it.

Prima di Capodanno Manuel aveva detto che se ne sarebbe andato e che non sarebe arrivato a marzo, cioè quando finirà il relity (la data prevista è il 14 marzo). E con il passare dei giorni non ha per niente cambiato idea. A conferma di questo sono state le parole del padre che ha spiegato i problemi di salute del figlio evidenziando il fatto che sia dimagrito 6 o 7 chili. Queste le parole di Franco Bartuzzo:

“Come va? Malissimo… Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”.

Come sappiamo, la questione del cibo è stata spesso al centro dei dibattiti all’interno della casa. C’è chi ha cercato di razionare il mangiare, mettendo da parte dei prodotti così che tutti ne potessero usufruire nei vari giorni della settimana. Ma qualcuno non ha rispettato le regole e quindi è capitato che mancassero persino i biscotti e il latte per fare colazione.

Oltre al dimagrimento, si aggiungono altri motivi che hanno spinto Manuel a volersene andare. E riguardano l’ambiente che lo circonda all’interno della casa. Ecco cosa ha aggiunto il padre…