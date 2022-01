1 Discussione tra Soleil Sorge e Lucrezia Selassié

Se pensavate che nella Casa del GF Vip si respirasse un clima disteso e di festa, vi sbagliate di grosso. La domenica infatti sembra essere ricca di tensione, in particolare tra Soleil Sorge e Lucrezia Selassié che hanno discusso a causa del cibo. Ma vediamo insieme cosa è accaduto.

Questa mattina a lamentarsi per prima è stata Manila Nazzaro, che ha sottolineato delle mancanze da parte di alcuni vipponi. Qualcuno di loro è arrivato a criticare Soleil Sorge, rea di aver nascosto del cibo che le spettava e di aver lasciato un bigliettino nel cassetto del frigorifero. In veranda si stava parlando proprio di questo e, apprese queste informazioni, Lucrezia Selassié ha commentato il tutto in modo piuttosto sarcastico: “Qualcuno si è intascato il tartufo. Barù tu sai dov’è finito? Ma per principio. Questa cosa non va bene. Voglio vedere se nascondo io qualcosa…”.

Fino a quel momento Soleil Sorge è rimasta in silenzio, ma sentita la battutina di Lucrezia ha replicato: “Sei la prima che si nasconde le cose in camera, di cosa stiamo parlando? Ma dai”. Parole che hanno lasciato di stucco la Selassié. Ed è stato proprio questo a suscitare il battibecco tra le due. Così l’influencer ha fatto un elenco di cose che la Principessa avrebbe preso, mentre quest’ultima giustificava i suoi gesti:

“La torta l’ho nascosta su consiglio di Carmen e Manila. Ma perché devi agitarti? Stai serena eh. Io sto parlando con lui (Barù ndr) del tartufo, vieni qui e ti agiti. Non devi inalberarti per queste stro***te. Vuol dire che allora ti tocca e l’hai nascosto te. Se stavi tranquilla non ti agitavi così”.

Questa la presa di posizione di Lulù, che ha poi lasciato per un secondo la veranda, per farvi poi subito ritorno. A quel punto Giacomo Urtis per stemperare la tensione ha detto: “Ma amore qui tutti si nascondono le cose”. Se il chirurgo plastico pensava di portare a termine il diverbio tra Soleil Sorge e Lucrezia Selassié si sbagliava di grosso. Continua…