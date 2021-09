1 C’è stato il bacio tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailè?

Il Grande Fratello Vip 6 è partito da appena una settimana eppure qualcuno vede già del tenero tra due concorrenti. Parliamo di Manuel Bortuzzo e una delle Principesse etiopi, ovvero Lucrezia Hailé. Fin da subito hanno instaurato un bel feeling e i tanti fan della trasmissione hanno notato la complicità e sognano in grande. Questa mattina, così come in tanti altri momenti della giornata, si è verificato un tenero momento in stanza blu.

Manuel Bortuzzo, che dorme insieme ad Aldo Montano (il quale è uscito momentaneamente dalla Casa per motivi istituzionali), ha ricevuto un dolce buongiorno da parte di Lucrezia Hailé, che il Grande Fratello ha commentato così sul proprio sito ufficiale:

“Un buongiorno pieno di affettuose attenzioni questa mattina nella Casa del Grande Fratello. Le luci si accendono e vediamo sbucare fuori dalle coperte un Manuel ed un Lucrezia in preda ancora a farsi coccole e scambiarsi effusioni. Il ragazzo, ancora un po’ addormentato, sembra quasi non voler far alzare la giovane principessa dal letto e restare ancora un po’ sotto le calde coperte, sperando quasi che questo momento non finisca.

Tentando ancora di alzarsi, preferiscono continuare a farsi i grattini ed a guardarsi in modo tenero. Sapevamo che stava nascendo un affetto particolare tra i due VIP, ma non li avevamo ancora mai visti dormire insieme né tantomeno trovarli così la mattina dopo”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Ma non è finita qui. Questo perché c’è chi insinua ci sia stato un bacio tra loro. Almeno questo è il dubbio insinuato da alcuni utenti del web. Dal video pubblicato, ma anche per chi ha visto in diretta, però, non è granché comprensibile. Che dunque ci sia davvero del tenero tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé? Lunedì entrambi, interpellati da Alfonso Signorini, sono sembrati molto vaghi sull’argomento. Vedremo come procederà. Nei giorni scorsi, intanto, Manuel ha raccontato anche la dinamica del suo incidente…