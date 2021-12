1 Manuel Bortuzzo e Lulù sempre più innamorati

In questi giorni abbiamo assistito al riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Proprio il nuotatore infatti ha capito i suoi sbagli e i suoi errori, e così durante una conversazione a cuore aperto con la Principessa ha affermato:

“Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così. […] Non riesci a starmi indifferente. Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo. Io non lo faccio vedere quando sto male. Infatti non ti ho mai detto ‘Lulù sto male per te’. Però tante cose mi facevano stare male e mi dicevo ‘peccato che sta andando così’. Ed è per questo che mi nascevano tremila pensieri. […] Ora in me avrai un punto di riferimento”.

Da quel momento Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono più vicini che mai, al punto che i due si sono anche detti di amarsi per la prima volta. Come se non bastasse poche ore fa il Grande Fratello Vip ha permesso al nuotatore e alla Principessa di trascorrere una notte insieme nella Love Boat, durante la quale è accaduto di tutto. Andiamo a scoprire cosa è successo. La permanenza all’interno della stanza dell’amore è iniziata con un bellissimo gesto d’amore. Mentre infatti Lulù preparava il letto, Manuel ha suonato al pianoforte una canzone di Ultimo, dedicata proprio alla sua fidanzata.

I due hanno in seguito fatto un brindisi, e come se non bastasse in seguito è arrivato un altro bellissimo momento che ha emozionato il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.