1 I rumor su Manuel e Lulù

Nella giornata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Relazione che è nata nella Casa del GF Vip. Come vedremo in seguito a parlarne sono stati i diretti interessati, i quali hanno confermato il tutto. Se i più, fan e non, si sono detti davvero molto dispiaciuti per questa rottura, altri sono convinti che sia una finta. Ad accreditare queste ipotesi diversi rumor.

Una parte di utenti del web non esclude la possibilità che possa essere uno scherzo ideato da Le Iene e che uno dei due sia vittima di tale inganno altri, invece, hanno fatto altre ipotesi. Alcune segnalazioni, intanto, sono giunte al profilo dell’influencer Deianira Marzano. L’opinionista sul proprio account ha condiviso alcuni dei tantissimi messaggi ricevuti dai supporter, che spiegano il loro punto di vista riguardo questa spiacevole notizia.

Qualcuno ha fatto notare che Manuel Bortuzzo, poco prima della rottura, avrebbe cancellato l’album fotografico in evidenza su Instagram. Storie che lo vedevano, per l’appunto, in compagnia di Lulù Selassié. Anche altre persone hanno confermato questa cosa: “Sì, è così. Ha cancellato la cartella in evidenza tra lui e Lulù. Tra poco annuncerà la rottura”.

E così effettivamente è successo. Sempre Deianira Marzano ha ricevuto altri messaggi, tra cui uno in particolare che ha pubblicato, sempre in anonimo: “Ciao Deia. In merito a questo posso dirti che la fine della loro relazione è falsa. In quanto una persona che conosco ha lavorato per le Princess. Lei e Manuel si scambiavano sempre messaggi”.

Le storie di Deianira Marzano

Questi i numerosi avvisi giunti all’opinionista circa la situazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Se alcuni dunque non danno credito a questa notizia, i diretti interessati sono stati piuttosto chiari in merito. Andiamo a leggere le loro parole…