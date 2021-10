Il padre di Manuel Bortuzzo pubblica una foto di Sophie sul suo profilo

1 La foto di Sophie nel profilo del padre di Manuel Bortuzzo

Come capita spesso a far parlare non sono solo i concorrenti del Grande Fratello Vip, ma succede anche che pure i familiari si facciano notare per via di dichiarazioni o interventi sui social. È il caso del padre di Manuel Bortuzzo, il quale in queste ore sta facendo piuttosto discutere per post e storie pubblicate sul suo profilo, che alcuni hanno visto come una chiara frecciatina.

Nella prima foto si vede uno scatto in primo piano di Sophie Codegoni che invita a fare silenzio, con il padre di Manuel Bortuzzo che ha aggiunto un “post muto”, taggando la gieffina. Nella seconda immagine, invece, si vede il ragazzo far festa (durante il compleanno di Manila Nazzaro) proprio insieme a Sophie e Aldo Montano. Peccato, però, che il papà di Manuel abbia sbagliato il tag e abbia citato Soleil anziché la Codegoni. Particolare che non sembra essere sfuggito ai fan del GF Vip.

Le storie e i post del padre di Manuel Bortuzzo

Qualcuno in queste immagini ci ha visto una palese stoccata a Lucrezia Selassié la quale si era legata a Manuel Bortuzzo nelle prime settimane di permanenza nel programma, ma è stata ben presto fermata dal ragazzo il quale si è sentito oppresso dai suoi modi di fare. Lulù, infatti, ha manifestato della profonda gelosia ogni qualvolta Manuel si avvicinasse per una chiacchiera o per scherzare a Sophie Codegoni o Soleil Sorge.

Situazione che ha così portato Manuel Bortuzzo a metterci un freno e allontanare definitivamente Lucrezia Selassié, poiché si vuole sentire libero di viversi il suo percorso tranquillo e senza pressioni. Vedremo come si evolverà la situazione. Intanto nelle scorse settimane, sia a Novella 2000 che a Fanpage.it il padre di Manuel ha rilasciato delle importanti dichiarazioni…