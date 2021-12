1 Manuel Bortuzzo: il padre evita di citare Lucrezia

Momento emozionante ieri anche per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha ricevuto una graditissima sorpresa da parte di suo padre, che è ritornato in Casa dopo 3 mesi per dargli la giusta carica. Un incontro graditissimo, che ha commosso tanto il ragazzo e i telespettatori. Ma c’è un ma.

Tutti hanno notato, in primis Alfonso Signorini che durante la conversazione con suo figlio il signor Franco non ha mai nominato Lulù Selassié, a differenza di altri vipponi che ci ha tenuto a citare e alcune delle persone con cui Manuel Bortuzzo ha instaurato un importante legame, ma non la Princess. Ecco le parole raccolte da Biccy:

“L’Italia ti guarda e ti vuole bene, la mamma sai benissimo dov’è adesso. Io sono venuto qua per dirti che ti amo e che mi hai insegnato a vivere, perché in 22 anni non ho mai visto mio figlio piangere“, ha detto il papà di Manuel Bortuzzo, che ha proseguito ancora: “Hai fatto un bel percorso, ci sono stati momenti difficili e momenti facili, ora ho visto che hai trovato una tua serenità e sono felice. Ora mi sto godendo il tuo Aldo, è a casa nostra, mangia e sta bene. Mi sono fatto un tatuaggio come lui. Ho visto che con Alex ti sei divertito, con Giucas hai avuto un rapporto emozionante e con tutti gli altri. Continua il tuo percorso”.

Curioso dal perché di questa scelta di non rivolgere alcun pensiero a Lucrezia Selassié, a intervenire è stato Alfonso Signorini. Andiamo dunque a vedere la risposta di Franco, padre di Manuel Bortuzzo e la reazione della giovane nel post puntata…