La fidanzata di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha di recente parlato dei suoi prossimi impegni e sogni, tra i quali ci sono anche le Olimpiadi: “A settembre inizia la stagione. Finalmente gareggio. In questo periodo sto molto bene. Sono sereno e felice con me stesso. Non condivido molto del mio privato. Ma le poche persone che ho accanto mi rendono felice. Migliore. Un sogno? Punto alle Olimpiadi”. Nel frattempo ha anche confermato il suo fidanzamento con la tiktoker Angelica Benevieri. I due, infatti, hanno pubbicato una foto in cui si baciano teneramente sulle labbra.

Nel frattempo, in queste ore, Angelica ha risposto ad alcune domande dei suoi fan e per la prima volta si è aperta in merito a Manuel. Come riporta anche il sito Blogtivvu, infatti, ha affermato che presto farà un video con il ragazzo. L’ex gieffino ha ri-pubblicato le parole della fidanzata anche sui suoi spazi social. Nel mentre la Benevieri ha affermato di stare molto bene in questo periodo. Nel filmato, quindi, vediamo una frase: “Io che mi riprometto di non perdere la testa per nessuno quest’estate“. Subito dopo compaiono una serie di fotografie in cui ci sono i due abbracciati e felici.

Lulù, nel mentre, non ha ancora commentato la situazione su richiesta dei fan. Da parte sua, infatti, c’è completamente silenzio. Vedremo se nel prossimo futuro cambierà qualcosa. Lei e Manuel Bortuzzo hanno vissuto una bellissima storia d’amore dentro la casa del GF Vip e anche fuori, per un certo periodo. A Verissimo, invece, aveva rivelato i motivi che l’avevano portato alla rottura:

Al contrario di quello che possono dire alcune persone la storia è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona e devo arrivarci con la mia testa, con le mie voglie. Non voglio avere rimpianti, casomai magari potrei dire che è colpa mia se l’ho lasciata, non di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia che mi hanno portato a pensare che non era la ragazza per me. Nulla di male.

Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.