Manuel Bortuzzo si rifiuta di rispondere a una domanda su Lulù (VIDEO)

1 Il rifiuto di Manuel Bortuzzo

In queste settimane si parla sempre più spesso della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Se la Principessa ha rilasciato delle dichiarazioni molto lunghe in merito alla fine della storia con lo sportivo, quest’ultimo non ha detto quasi nulla oltre al comunicato stampa dal quale è partito tutto. Il nuotatore, infatti, non ha ancora chiarito i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione. Di recente è stato intervistato da TV Sorrisi e Canzoni ma ha ripetuto, in poche parole, frasi già dette:

L’amore è un tassello importantissimo nella vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro, con me c’era la mia ex, Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più. […] Per divergenze di vedute che non possono essere superate. Ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una parentesi bellissima, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale.

La curiosità dei giornalisti, quindi, è alle stelle. Nella giornata di oggi si è tenuta la conferenza stampa del film Rai “Rinascere” che vedrà al centro la storia di Manuel Bortuzzo e a interpretarlo sarà l’attore Giancarlo Commare. Una giornalista, quindi, ha tentato di porre la domanda: “In questo tuo secondo tempo, in questa seconda vita, ha avuto una relazione con una ragazza del Grande Fratello. Ci puoi spiegare perché è finita con questa ragazza?“. Qui di seguito il video.

L’ex gieffino si è mostrato un po’ titubante e altri sono intervenuti per aiutarlo: “Scusa, Laura ma questa domanda, in questo conteso, la vedo poco adatta. Sì, ma entriamo nel privato che, anche se vissuta pubblicamente, non è il caso di affrontare qui“. La giornalista ha chiesto se Manuel avesse voglia di rispondere e lui ha detto: “No, grazie. Sono qui per altro“. L’atmosfera è ritornata più leggera con una battuta: “Comunque vorrei annunciare una serie TV sulla sua storia dopo. Non so se la Rai è contenta…“.

