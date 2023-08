Manuel Bortuzzo torna in acqua per i Mondiali di nuoto paraolimpico

NEWS

Debora Parigi | 1 Agosto 2023

Il ritorno in gara nel nuoto paraolimpico di Manuel Bortuzzo

Si era imposto questo obiettivo e ce l’ha fatta: Manuel Bortuzzo prende parte ai Mondiali di nuoto paraolimpico che si svolgono al Manchester Aquatics Centre da ieri, 31 luglio, fino al 6 agosto. Le gare sono visibili sul canale Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play) dalle 18.25 alle 22.30 e su Rai 2 il giorno dopo con una sintesi dalle 14 alle 14.45. L’ex concorrente del Grande Fratello torna quindi finalmente in acqua per delle gare importanti, dopo un lunghissimo periodo di allenamento.

Lui, insieme a Karim Gouda, è una new entry del mondiale ed è pronto a portare a casa qualche medaglia. Si attende infatti il suo esordio nei 100 rana e nei 200 misti. “Era giusto tornare a nuotare, era giusto farlo come prima. Sto provando una sensazione di benessere non solo a parole: il lavoro è corretto e sento un senso di completezza dentro di me. Parto veramente contento”, aveva detto Manuel prima di partire per questa nuova avventura.

Ricordiamo che Manuel Bortuzzo era una promessa del nuoto italiano, ma la sua carriera fu spezzata e la sua vita cambiò drasticamente quando fu vittima di una sparatoria fuori da un locale nella periferia di Roma. Una pallottola lo colpì nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 durante un agguato. E i due colpevoli confessarono di averlo colpito per errore. Lui rimase semiparalizzato finendo su una sedia a rotelle. A Sportweek prima della partenza per Manchester ha raccontato: “Viene automatico pensare a come sarebbe potuta andare la mia carriera prima dell’incidente. Nulla si può prevedere nella vita, tutto è sempre incerto. Volevo qualcosa di grande e mi sento di aver completato adesso questo percorso, con il debutto ai Mondiali. Mi sento inserito in un’altra nazionale, in una fase in cui lavoro per un grande obiettivo agonistico”.

Manuel, come ha sempre raccontato, non si è mai arreso nonostante la paura e la tristezza iniziale. Ha subito inziato a fare riabilitazione e, grazie anche all’aiuto di altri atleti italiani, ha deciso di tornare in acqua e allenarsi. Il suo grande obiettivo sono la Paraolimpiadi del 2024 in Francia che vuole raggiungere a ogni costo. E questo Mondiale rappresenta per lui l’inizio di questa nuova avventura che è tutta la sua passione.