Manuel Locatelli fa la proposta di matrimonio alla fidanzata

Tante le proposte di matrimonio che gli sportivi quest’anno hanno fatto alle proprie fidanzate. Pensiamo, per esempio, ai campioni Olimpici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, ma non solo. Alcuni calciatori della nazionale italiana sono già convolati a nozze. Possiamo, per esempio, pensare a Marco Verratti e Jessica Aidi o ancora Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. Adesso, però, a quanto pare sarà il turno di un altro suo collega. Stiamo parlando di Manuel Locatelli e della compagna Thessa Lacovich.

Qui sotto, infatti, potete vedere la foto che ha postato il centrocampista della Juventus sul suo account Twitter. Nell’immagine, quindi, vediamo la fidanzata sorridente con una mano a coprire il volto in segno di stupore. In primo piano, invece, la sua mano con l’anello di fidanzamento in bella vista e la mano del compagno che gliela stringe. Ad oggi, purtroppo, non abbiamo ancora una data precisa per quanto riguarda la celebrazione del felice giorno. Dovremo attendere ancora un po’ per scoprirlo.

L’anello di fidanzamento dato da Manuel Locatelli

Nell’attesa, però, i fan di Manuel Locatelli e della fidanzata Thessa Lacovich sono andati letteralmente in visibilio. Hanno portato il nome del calciatore, infatti, in tendenza su Twitter. Tra i tanti, per esempio: “Mi scoppia il cuore“, “Gol decisivo nel derby. Gol decisivo nella vita. In bocca al lupo Loca” o ancora “Piango, quanto siete belli“. C’è anche chi paragona l’anello in foto a quello di Kate Middleton: “Stupendo l’anello. Mi ricorda quello della principessa Diana che poi è passato a Kate“.

I due si conoscono da quattro anni e dopo questo lasso di tempo speso insieme hanno finalmente deciso di convolare a nozze. Di lei sappiamo che è originaria della Costa Ricca e in Italia ha frequentato l’Università a Milano laureandosi in Digital Communication Strategy. Non possiamo far altro che attendere la data del matrimonio e fare un grosso in bocca al lupo a entrambi.