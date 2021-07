1 Verratti e Jessica si sono sposati

Non solo Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, anche Marco Verratti è convolato a nozze dopo gli Europei di calcio. Il centrocampista della Nazionale Italiana e del PSG, fresco campione d’Europa, questo pomeriggio ha sposato la sua compagna Jessica Aidi, come annunciato nei giorni scorsi.

La cerimonia si è tenuta nella sede municipale di Neuilly, ricco quartiere fuori Parigi. Il rito è durato circa una ventina di minuti, come raccontato a L’Estate in Diretta, che ha seguito con attenzione l’evento. Presenti non tantissimi ospiti a causa delle restrizioni anti Covid. Nella sala municipale, infatti, hanno potuto accedere solo 25 persone. Ma ecco alcune bellissime immagini di Marco Verratti e di Jessica Aidi…

Foto del matrimonio di Marco Verratti e Jessica Aidi

Se al momento non si sono visti tra gli invitati Ciro Immobile o Lorenzo Insigne, suoi compagni ai tempi del Pescara con i quali ha condiviso l’esperienza degli Europei, ha assistito alla cerimonia Ezequiel Lavezzi. L’ex calciatore ha registrato un video nelle storie Instagram dove ha mostrato alcuni momenti della cerimonia. Ma non solo, tra gli invitati non mancherà sicuramente anche Kylian Mbappé, che ieri era presente alla cena prima del matrimonio. E ancora è spuntato Javier Pastore, il quale ha caricato un storia su Instagram dove ha taggato il suo amico Marco.

Poco dopo la cerimonia, Marco Verratti e Jessica Aidi hanno lasciato il comune per dare il via ai festeggiamenti, non prima però di aver lasciato qualche dichiarazione. Andiamo a leggere le loro parole…